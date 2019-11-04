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25 Dil Bilen Dilbilimci Emin Qulu, Türkiye'ye Geliyor

Tüm dillerin köklerini araştırarak, “Pratik Evrensel Gramer” metodunu geliştiren 25 dil bilen Dilbilimci ve Yazar Emin Qulu, Türkiye’ye geliyor.

25 Dil Bilen Dilbilimci Emin Qulu, Türkiye'ye Geliyor

Tüm dillerin köklerini araştırarak, “Pratik Evrensel Gramer” metodunu geliştiren 25 dil bilen Dilbilimci ve Yazar Emin Qulu, Türkiye’ye geliyor.

04 Kasım 2019 Pazartesi 10:10
25 Dil Bilen Dilbilimci Emin Qulu, Türkiye'ye Geliyor

Kendine has geliştirdiği yöntem üzerine yazdığı ‘20 Günde İngilizce’ kitabını okuyucularla buluşturmak için gün sayan Qulu, ayrıca Tüyap Kitap Fuarı kapsamında 10 Kasım saat 12.00’da imza günü de düzenleyecek. Bütün dillerin aynı olduğu ve sadece iskeletinin anlaşılması gerektiği mantığından yola çıkan bu yöntem, kişilerin dil öğrenimi konusunda en büyük yardımcısı olacak.

Türkiye’ de bir yılda 250 bin öğrenci İngilizce kurslarına giderken yaklaşık 300 milyon TL ödüyor. İngilizce yeterliliğinde 88 ülke arasında 73. sırada yer alan ülkemizde dil öğrenmek için birbirinden farklı yöntemler deneniyor. 25 dil bilen Azeri Dilbilimci ve Yazar Emin Qulu, tüm bu yöntemlerden farklı olarak kendine has geliştirdiği metod ile ülkemize geliyor. Dil öğrenmek isteyenler için dikkat çeken bu yöntemi, yazar ilk kitabı ’20 Günde İngilizce’ ile anlatıyor. İnsana, en kısa sürede, cümle üretimini otomatikleştireceği pratik bir yol sunan bu metot “evrensel gramer” kurallarına dayanılarak hazırlanırken, günlük konuşma için detaylı bilgiler içeriyor.

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