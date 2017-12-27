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23 Aralık Ehliyet Sınav Sonuçları için Tarih Belli Oldu

Ehliyet sınav sonuçları için binlerce sürücü adayının heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Peki Ehliyet Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ehliyet sınavı sonuçları için merakla beklenen o tarihi açıkladı.

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23 Aralık Ehliyet Sınav Sonuçları için Tarih Belli Oldu

Ehliyet sınav sonuçları için binlerce sürücü adayının heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Peki Ehliyet Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ehliyet sınavı sonuçları için merakla beklenen o tarihi açıkladı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:03
23 Aralık Ehliyet Sınav Sonuçları için Tarih Belli Oldu

23 Aralık Ehliyet Sınav Sonuçları için Tarih Belli Oldu

Ehliyet sınav sonuçları için binlerce sürücü adayının heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Peki Ehliyet Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ehliyet sınavı sonuçları için merakla beklenen o tarihi açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen ehliyet sınavı sonuçları 4 Ocak 2017 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı anda siz değerli ziyaretçilerimizi bildirim yoluyla bilgilendireceğiz. Sürücü adayları sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden T.C. Kimlik numaraları ve gtüvenlik nosunu girerek öğrenebilecekler. 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşen ehliyet sınavına giren adaylar heyecanla sonuçları, sorular ve cevapları bekliyor. 23 Aralık'ta gerçekleşen ve 50 sorudan oluşan sınava giren adayların başarılı sayılabilmeleri için 35 soruya doğru yanıt vermesi gerekiyor. Her bir doğru cevap 2 puan olarak hesaplanıyor.

Sınav başarısı için tavan puan 70 puan. Sınavda önemli olan alan farketmeksizin 35 soruyu doğru olarak yanıtlayabilmek. Ehliyet sınavı sonuçları açıklandığında başarısız olan adaylar direksiyon sınavına giremeyecekler. Adaylar teorik sınava 4 kere art arda girebiliyor.  Teorik sınavdan 4 kere başarısız olan adayların tekrar kursa yazılması gerekiyor.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.12.2017 16:09
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