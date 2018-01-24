21. Dönem POMEM Duyurusu Geldi! Mülakat Sınav Tarihleri Açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nın (www.pa.edu.tr) adresinden 21. Dönem POMEM Mülakat sınav tarihlerine ilişkin beklenen duyuru geldi.

21. dönem POMEM mülakatları 29 Ocak ile 10 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. Polis Akademisinden Yapılan duyuruda, "21. Dönem POMEM Mülakat Sınavları 29 Ocak-10 Şubat 2018 Tarihleri arasında yapılacaktır. 26 Ocak 2018 Tarihinde Adayların Mülakat Sınav Giriş Belgeleri Başkanlığımız internet sitesinden (www.pa.edu.tr) yayınlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

POMEM NEDİR?

POMEM (Polis Meslek Egitim Merkezi), Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir. İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 12 okulda eğitim vermektedir.

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