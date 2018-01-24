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21. Dönem POMEM Duyurusu Geldi! Mülakat Sınav Tarihleri Açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nın (www.pa.edu.tr) adresinden 21. Dönem POMEM Mülakat sınav tarihlerine ilişkin beklenen duyuru geldi.

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21. Dönem POMEM Duyurusu Geldi! Mülakat Sınav Tarihleri Açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nın (www.pa.edu.tr) adresinden 21. Dönem POMEM Mülakat sınav tarihlerine ilişkin beklenen duyuru geldi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 13:00
21. Dönem POMEM Duyurusu Geldi! Mülakat Sınav Tarihleri Açıklandı

21. Dönem POMEM Duyurusu Geldi! Mülakat Sınav Tarihleri Açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nın (www.pa.edu.tr) adresinden 21. Dönem POMEM Mülakat sınav tarihlerine ilişkin beklenen duyuru geldi.

21. dönem POMEM mülakatları 29 Ocak ile 10 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. Polis Akademisinden Yapılan duyuruda, "21. Dönem POMEM Mülakat Sınavları 29 Ocak-10 Şubat 2018 Tarihleri arasında yapılacaktır. 26 Ocak 2018 Tarihinde Adayların Mülakat Sınav Giriş Belgeleri Başkanlığımız internet sitesinden (www.pa.edu.tr) yayınlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

POMEM NEDİR?

POMEM (Polis Meslek Egitim Merkezi), Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir. İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 12 okulda eğitim vermektedir.

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Son Güncelleme: 24.01.2018 13:07
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Tolga 2 saat önce

Başvurular basladimi

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Yasin 2 saat önce

Lise mezunları da başvurabiliyor mu

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Sevgi 2 saat önce

Hala pomem için 29 ocağa kadar başvuru yapabilir miyiz

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Berat 2 saat önce

Herkesin hakkında şimdiden hayırlısı olsun. İnşAllah memlekete bir faydamız olacak sonuçlar alırız.

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Şeyma 2 saat önce

Cok kısa bi zamn deil mi gecen sene pomem alınları bu zamnda olmamıstı

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Gulsum 1 saat önce

Arkadaslar simdi pomem e girenler once spordan gecince sonra mulakat sinavina girilmiyomu lisans mezunuyum kpssden 62 aldim bizde basvuruyapabilirmiyiz ki

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