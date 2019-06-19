2023’te nasıl bir eğitim?

Yirmi bini aşkın veli, yüze yakın okul ve bini aşkın öğretmen; Maltepe Üniversitesinin saygın bilim adamlarının önderliğinde Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonu için hazırlanıyor…

İşte Geleceğin Projesi…

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nun açıklandığı 23 Ekim 2018'den itibaren Türkiye çapında çalışmalar sürüyor. Maltepe Üniversitesi de, Kartepe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüyle birlikte geçen Kasım ayından bu yana yürütülen çalışma kapsamında, öğretmen, öğrenci ve velilerin işbirliğini hayata geçirmek amacıyla 14 ayrı kategoride Türkiye’nin en kapsamlı ve etkili projelerinden birine imza atıyor.Kartepe İlçe Millî Eğitim Müdürü Ferhat Dilek başta olmak üzere, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde çalışan Fehime Karakurt, Selami Ceylan ve Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Yalaz projenin etkin yürütücüleri arasında yer aldı.

Proje kapsamında; 88 anaokulu, ilköğretim okulu ve lisede görev yapan bin 474 öğretmene geleceğin vizyonunu çizmelerine ışıt tutacak iletişim, etkinlik, yetkinlik ve teknoloji dersleri verildi. Ayrıca 23 bin veliye ulaşılarak gelecek neslin vizyonu ile tanışmaları sağlandı. Velilerin evde okuma kültürü yaygınlaştırıldı; atölye, gezi, etkinliklerle okul-veli iletişimi güçlendirildi, tüm okullarda veli bilgilendirme ve randevu oluşturma sistemleri kuruldu.

Proje nasıl hayata geçti?

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, okul ortamında aksayan bir şeyler olduğunu fark eden ve çare arayan öğretmen ve yöneticilerin kendilerinden destek istemesiyle projenin hayata geçtiğini söyledi. Prof. Çotuksöken şunları söyledi:

“Gördükleri sorun ne? Sorun, okul-öğrenci-aile ilişkilerindeki zayıflık, iletişim azlığı... Üniversiteye de başvurarak, bilimsel bilgi aracılığıyla, bilimsel bilgi eşliğinde, öğrenci-ebeveyn ya da aile ilişkilerini güçlendirmek, anne-baba-çocuk üçgenindeki ilişkileri güçlü kılmak, okul-öğrenci-aile arasındaki ilişkileri güvenli kılmak istediler. Proje öncesinde ilk yapılan iş, gereksinimlerin saptanması oldu. Bu nedenle proje somut temellere dayanıyor. Bu yolla bir model oluşturulmaya çalışılıyor. Gelecek yıl da sürecek.”

Neler yapılıyor?

Okullarda temel ihtiyaçları tespit etme çalışmaları yapıldı, düzenli eğitimler uygulandı. Öğretmenlere yönelik “İletişim Becerileri Programı” kapsamında 1474 öğretmen Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken’den ve Doç. Dr. Melike Türkan Bağlı ve Öğr. Gör. Elif Sungur’danbirebir eğitim aldı.

Öğretmenlere ayrıca; “Sınıf Yönetiminde Yaratıcı Yenilikçi Yöntemler, Lider Öğretmenlik, Sınıflarda Bilim ve Teknoloji” gibi ana başlıklarda Prof. Dr. Ümit Davaslıgil ve Doç. Dr. Hasret Nuhoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Şahin Çetin eğitim alıyorlar.Projede yer alan eğitimlerin adresi ise,Kartepe’deki Kocaeli Marmara Eğitim Kurumlarıydı.

Velilere yönelik “Sağlıklı İletişim Seminerleri”nin yanında, çalışma yapılan tüm okullarda “Veli Bilgilendirme Rehberi” oluşturuldu, Türkiye’de ilk kez bölgedeki okullarda “Veli Görüşme Randevu Sistemi” kuruldu.

Velilerin okuma alışkanlığını kazanması için ‘’Okuyanın Çocuğu Okur’’ başlığı altında bir okuma saati uygulandı, uçurtma şenlikleri, sinema günleri, iletişim günleri, doğa gezileri, sosyal gösteri programları gibi etkinlikler düzenlendi.

“Öğrencinin geleceğine dokunuyoruz”

Prof. Dr. Betül Çotuksöken, projenin ana hedefini oluşturan öğretmen-ebeveyn işbirliğininönemine dikkat çekerek, “Dünya artık sınıfın içinde” dedi.Teknolojik gelişmelerin sınıflardaki düzeni değiştirdiğini belirten Prof. Dr. Çotuksöken, öğreten-öğrenen ilişkisinin artık eskisi gibi olmadığına işaret etti. Prof. Dr. Çotuksöken, “Bu ilişkinin sağlıklı bir biçimde kurulmasında öncülüğü üstlenecek olan okuldur, okul yönetimidir, sınıftaki öğretmendir, okulun rehberleridir. Bu ilişki belli günlerle sadece sınırlı olmamalı, sürdürülebilirlik içinde, karşılıklı güven ortamı yaratılarak oluşturulmalı. Her öğrenciyle ve ailesiyle bire bir temasa geçilmeli” dedi.

Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin de eğitim sisteminin olmazsa olmaz koşulları arasında yer aldığını anlatan Prof. Dr. Çotuksöken, Türkiye’nin bu konuda henüz yeterince yol alamadığına dikkat çekerek, “Okulda rehberlerin, psikolojik danışmanların öğrencinin hem ‘şimdi’sine hem ‘geleceği’ne dokunan kişiler olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Yalnızca bunalımlı, krizli durumlarda değil, olağan durumlarda da öncelikli olarak öğrenci-öğretmen-yönetici-aile dörtgeninde rehberler etkin olmalı” diye konuştu.

Projenin önemli sonuçlarından birinin de yüksek lisans yapmak isteyen öğretmenlere yönelik programların geliştirilmesi olduğunu anlatan Prof. Dr. Çotuksöken, “Bakanlığın açıkladığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde de öğretmenlerin lisansüstü çalışmalar yapması öneriliyor. Bu konudaki katkımız bu yıl ve gelecek yıllarda da sürecek.” dedi.

Sonuç Toplantısı: 24 Haziranda

Haziran ayındaki 6 çalıştayla öğretim teknolojileri, lider öğretmenlik konularındaki eğitimler devam edecek. 24 Haziran günü Kartepe İlçesindeki Kocaeli Marmara Eğitim Kurumlarında yapılacak“ Değerlendirme Toplantısı”yla projenin 2018-2019 yılını kapsayan bölümü tamamlanmış olacak. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da kaldığı yerden devam edecek olan projenin Türkiye çapında bir model olarak yaygınlaşması hedefleniyor.

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