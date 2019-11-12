2020-2021 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman kapanacak ve ilk ara tatil ne zaman?

Ara tatil için öğrenciler ve velilerin okullar ne zaman kapanacak sorgulamaları devam ediyor. Son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alan okullar ara tatile ne zaman girecek sorusu, internet üzerinden sorgulanıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak ve ilk ara tatil ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında kurumun resmi eğitim takviminden alınan bilgiler...



OKULLAR NE ZAMAN TATİLE GİRECEK? İLK ARA TATİL NE ZAMAN?



Kasım ayına girilmesiyle birlikte öğrencilerin en önemli gündemlerinden birisi olan okullar ne zaman tatil olacak sorusu, ara tatil dolayısıyla araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl ilk kez yürürlüğe koyacağı ara tatil süreci ile birlikte öğrenciler, 9 günlük bir tatil yapma şansına sahip olacak. Peki, okullar ne zaman tatile girecek? İşte, ara tatil süreci hakkında merak edilen bazı detaylar



Aileler ve öğrencilerin gündem maddeleri arasında yer alan okullar ne zaman tatile giriyor sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tatil takvimi ile belirlendi. Peki, ara tatil ne zaman yapılacak? İşte, okullar ne zaman tatil olacak sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler



Bu yıl okullar ilk ara tatile 15 Kasım Cuma günü son dersin de bitmesiyle birlikte başlayacak. Tatil süreci, 24 Kasım tarihine kadar devam edecek.



Öğrenciler, 25 Kasım Pazartesi günü ilk derslerine başlayacak.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Sömestr tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA



6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

ARA TATİLDE ÖĞRETMENLERE SEMİNER PROGRAMI



Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 18-22 Kasım’da yapılacak ilk ara tatil döneminde öğretmenler için, öğrenci ve velilerin de katılımıyla sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programı hazırlandı. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hazırlanan programda, eğitim ve öğretimin niteliği ve verimliliğinin artırılması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması, yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca derslerin işlenişine ilişkin öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaları, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi, öğrenci, veli ve çevre etkileşiminin artırılması amaçlanıyor.