2019-YÖKDİL Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı!

03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 24 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019/YÖKDİL için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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