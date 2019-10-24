2019-YÖKDİL Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda 2019-YÖKDİL Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı.İşte tüm detaylar siz okurlarımız için haberimizde paylaşıyoruz.