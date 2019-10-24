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2019-YÖKDİL Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda 2019-YÖKDİL Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı.İşte tüm detaylar siz okurlarımız için haberimizde paylaşıyoruz.

2019-YÖKDİL Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda 2019-YÖKDİL Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı.İşte tüm detaylar siz okurlarımız için haberimizde paylaşıyoruz.

24 Ekim 2019 Perşembe 13:34
2019-YÖKDİL Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı!

03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 24 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019/YÖKDİL için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.10.2019 13:42
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2019 yökdil sınav giriş belgeleri açıklandı
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