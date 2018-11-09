2019 yks tarihi belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin tarihi belli oldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran 2019'da yapılacak.

Yüzbinlerce öğrencinin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS'nin tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre YKS 15-16 Haziran 2019'da yapılacak.

Bu yıl hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler büyük bir merakla 2019 üniversite sınavı ne zaman yapılacak sorusunun cevabını arıyor. İşte 2019 YKS sınav takvimi...

2019 YKS SINAV TAKVİMİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak 2019 YKS sınav takvimi belli oldu. İşte, 2019 YKS ve TYT ile AYT sınav tarihleri...

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 22 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 23 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 23 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika olacağı tahmin edilmektedir.

Sınavın Adı 2019-Sınav Tarihi Başvuru Tarihleri Geç Başvuru Günü ** Sonuç Açıklama Tarihi **** 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/1 İngilizce) *** 19.01.2019 26.12.2018 10.01.2019 19.01.2019 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/2 İngilizce) *** 16.02.2019 23.01.2019 07.02.2019 16.02.2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (1. Dönem) 2019-TUS 1. Dönem 24.02.2019 03.01.2019 10.01.2019 24.01.2019 21.03.2019 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (1. Dönem) 24.02.2019 03.01.2019 24.01.2019 21.03.2019 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem 10.01.2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2019-YDS/1 24.03.2019 30.01.2019 06.02.2019 21.02.2019 19.04.2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2019-MSÜ 07.04.2019 05.02.2019 27.02.2019 07.03.2019 26.04.2019 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 2019-DİB-MBSTS 13.04.2019 19.02.2019 28.02.2019 12.03.2019 07.05.2019 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/3 İngilizce) *** 20.04.2019 27.03.2019 11.04.2019 20.04.2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2019-ALES/1 05.05.2019 05.03.2019 13.03.2019 28.03.2019 30.05.2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (1. Dönem) 18.05.2019 04.04.2019 18.04.2019 19.06.2019 2019-İSG 1. Dönem 11.04.2019 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/4 İngilizce) *** 25.05.2019 25.04.2019 16.05.2019 25.05.2019 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/5 Farsça) *** 26.05.2019 25.04.2019 16.05.2019 26.05.2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 15.06.2019 2019-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 2019-YKS 16.06.2019 12.02.2019 06.03.2019 19.03.2019 18.07.2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 2019-YKS 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/6 İngilizce) *** 22.06.2019 29.05.2019 13.06.2019 22.06.2019 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/7 Almanca/Fransızca) *** 23.06.2019 29.05.2019 13.06.2019 23.06.2019 Dikey Geçiş Sınavı 2019-DGS 30.06.2019 26.04.2019 08.05.2019 21.05.2019 25.07.2019 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/8 İngilizce) *** 06.07.2019 12.06.2019 27.06.2019 06.07.2019 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/9 Arapça/Rusça) *** 07.07.2019 12.06.2019 27.06.2019 07.07.2019 Kamu Personel Seçme Sınavı 03.05.2019 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 14.07.2019 15.05.2019 28.05.2019 29.08.2019 Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 20.07.2019 03.05.2019 15.05.2019 28.05.2019 29.08.2019 Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 21.07.2019 03.05.2019 15.05.2019 28.05.2019 29.08.2019 Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28.07.2019 03.05.2019 15.05.2019 28.05.2019 29.08.2019 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/10 İngilizce) *** 24.08.2019 10.07.2019 08.08.2019 24.08.2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2. Dönem) 2019-TUS 2. Dönem 01.09.2019 17.07.2019 24.07.2019 01.08.2019 26.09.2019 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2. Dönem) 01.09.2019 17.07.2019 01.08.2019 26.09.2019 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem 24.07.2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2019-YDS/2 08.09.2019 16.07.2019 24.07.2019 02.08.2019 01.10.2019 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2019-EUS 21.09.2019 30.07.2019 07.08.2019 22.08.2019 15.10.2019

Sınavın Adı 2019-Sınav Tarihi Başvuru Tarihleri Geç Başvuru Günü ** Sonuç Açıklama Tarihi **** Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2019-ALES/2 22.09.2019 09.07.2019 17.07.2019 31.07.2019 17.10.2019 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2019-DUS 29.09.2019 30.07.2019 08.08.2019 28.08.2019 23.10.2019 Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 29.09.2019 30.07.2019 28.08.2019 23.10.2019 2019-STS Diş Hekimliği 08.08.2019 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/11 İngilizce) *** 19.10.2019 11.09.2019 10.10.2019 19.10.2019 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/12 İngilizce) *** 09.11.2019 16.10.2019 31.10.2019 09.11.2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2019-ALES/3 17.11.2019 17.09.2019 25.09.2019 08.10.2019 12.12.2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2019-YDS/3 01.12.2019 09.10.2019 16.10.2019 31.10.2019 24.12.2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2. Dönem) 14.12.2019 25.10.2019 14.11.2019 07.01.2020 2019-İSG 2. Dönem 06.11.2019 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/13 İngilizce) *** 21.12.2019 13.11.2019 12.12.2019 21.12.2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2019-YDUS 22.12.2019 02.10.2019 10.10.2019 21.11.2019 30.01.2020

* Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

** Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59'a kadar artırımlı olarak ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

*** Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

**** Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

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