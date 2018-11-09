2019 yks tarihi belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin tarihi belli oldu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran 2019'da yapılacak.
Yüzbinlerce öğrencinin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS'nin tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre YKS 15-16 Haziran 2019'da yapılacak.
Bu yıl hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler büyük bir merakla 2019 üniversite sınavı ne zaman yapılacak sorusunun cevabını arıyor. İşte 2019 YKS sınav takvimi...
2019 YKS SINAV TAKVİMİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak 2019 YKS sınav takvimi belli oldu. İşte, 2019 YKS ve TYT ile AYT sınav tarihleri...
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 22 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 23 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 23 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika olacağı tahmin edilmektedir.
|
Sınavın Adı
|
2019-Sınav Tarihi
|
Başvuru Tarihleri
|
Geç Başvuru Günü **
|
Sonuç Açıklama Tarihi ****
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/1 İngilizce) ***
|
19.01.2019
|
26.12.2018
10.01.2019
|
|
19.01.2019
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/2 İngilizce) ***
|
16.02.2019
|
23.01.2019
07.02.2019
|
|
16.02.2019
|
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (1. Dönem)
2019-TUS 1. Dönem
|
24.02.2019
|
03.01.2019
10.01.2019
|
24.01.2019
|
21.03.2019
|
Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye
Tespit Sınavı (1. Dönem)
|
24.02.2019
|
03.01.2019
|
24.01.2019
|
21.03.2019
|
2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem
|
10.01.2019
|
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2019-YDS/1
|
24.03.2019
|
30.01.2019
06.02.2019
|
21.02.2019
|
19.04.2019
|
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
2019-MSÜ
|
07.04.2019
|
05.02.2019
27.02.2019
|
07.03.2019
|
26.04.2019
|
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
2019-DİB-MBSTS
|
13.04.2019
|
19.02.2019
28.02.2019
|
12.03.2019
|
07.05.2019
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/3 İngilizce) ***
|
20.04.2019
|
27.03.2019
11.04.2019
|
|
20.04.2019
|
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2019-ALES/1
|
05.05.2019
|
05.03.2019
13.03.2019
|
28.03.2019
|
30.05.2019
|
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği
Uzmanlığı Sınavı (1. Dönem)
|
18.05.2019
|
04.04.2019
|
18.04.2019
|
19.06.2019
|
2019-İSG 1. Dönem
|
11.04.2019
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/4 İngilizce) ***
|
25.05.2019
|
25.04.2019
16.05.2019
|
|
25.05.2019
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/5 Farsça) ***
|
26.05.2019
|
25.04.2019
16.05.2019
|
|
26.05.2019
|
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)
|
15.06.2019
|
2019-YKS
|
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)
2019-YKS
|
16.06.2019
|
12.02.2019
06.03.2019
|
19.03.2019
|
18.07.2019
|
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)
|
2019-YKS
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/6 İngilizce) ***
|
22.06.2019
|
29.05.2019
13.06.2019
|
|
22.06.2019
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/7 Almanca/Fransızca) ***
|
23.06.2019
|
29.05.2019
13.06.2019
|
|
23.06.2019
|
Dikey Geçiş Sınavı
2019-DGS
|
30.06.2019
|
26.04.2019
08.05.2019
|
21.05.2019
|
25.07.2019
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/8 İngilizce) ***
|
06.07.2019
|
12.06.2019
27.06.2019
|
|
06.07.2019
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/9 Arapça/Rusça) ***
|
07.07.2019
|
12.06.2019
27.06.2019
|
|
07.07.2019
|
Kamu Personel Seçme Sınavı
|
03.05.2019
|
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
|
14.07.2019
|
15.05.2019
|
28.05.2019
|
29.08.2019
|
Kamu Personel Seçme Sınavı
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün
|
20.07.2019
|
03.05.2019
15.05.2019
|
28.05.2019
|
29.08.2019
|
Kamu Personel Seçme Sınavı
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün
|
21.07.2019
|
03.05.2019
15.05.2019
|
28.05.2019
|
29.08.2019
|
Kamu Personel Seçme Sınavı
2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
|
28.07.2019
|
03.05.2019
15.05.2019
|
28.05.2019
|
29.08.2019
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/10 İngilizce) ***
|
24.08.2019
|
10.07.2019
08.08.2019
|
|
24.08.2019
|
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2. Dönem)
2019-TUS 2. Dönem
|
01.09.2019
|
17.07.2019
24.07.2019
|
01.08.2019
|
26.09.2019
|
Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye
Tespit Sınavı (2. Dönem)
|
01.09.2019
|
17.07.2019
|
01.08.2019
|
26.09.2019
|
2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem
|
24.07.2019
|
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2019-YDS/2
|
08.09.2019
|
16.07.2019
24.07.2019
|
02.08.2019
|
01.10.2019
|
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2019-EUS
|
21.09.2019
|
30.07.2019
07.08.2019
|
22.08.2019
|
15.10.2019
|
Sınavın Adı
|
2019-Sınav Tarihi
|
Başvuru Tarihleri
|
Geç Başvuru Günü **
|
Sonuç Açıklama Tarihi ****
|
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2019-ALES/2
|
22.09.2019
|
09.07.2019
17.07.2019
|
31.07.2019
|
17.10.2019
|
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2019-DUS
|
29.09.2019
|
30.07.2019
08.08.2019
|
28.08.2019
|
23.10.2019
|
Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye
Tespit Sınavı
|
29.09.2019
|
30.07.2019
|
28.08.2019
|
23.10.2019
|
2019-STS Diş Hekimliği
|
08.08.2019
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/11 İngilizce) ***
|
19.10.2019
|
11.09.2019
10.10.2019
|
|
19.10.2019
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/12 İngilizce) ***
|
09.11.2019
|
16.10.2019
31.10.2019
|
|
09.11.2019
|
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2019-ALES/3
|
17.11.2019
|
17.09.2019
25.09.2019
|
08.10.2019
|
12.12.2019
|
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2019-YDS/3
|
01.12.2019
|
09.10.2019
16.10.2019
|
31.10.2019
|
24.12.2019
|
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği
Uzmanlığı Sınavı (2. Dönem)
|
14.12.2019
|
25.10.2019
|
14.11.2019
|
07.01.2020
|
2019-İSG 2. Dönem
|
06.11.2019
|
2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2019/13 İngilizce) ***
|
21.12.2019
|
13.11.2019
12.12.2019
|
|
21.12.2019
|
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2019-YDUS
|
22.12.2019
|
02.10.2019
10.10.2019
|
21.11.2019
|
30.01.2020
* Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.
** Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59'a kadar artırımlı olarak ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.
*** Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.
**** Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA