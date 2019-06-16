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2019 YKS Soruları ve Cevapları Yayınlandı

2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

2019 YKS Soruları ve Cevapları Yayınlandı

2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

16 Haziran 2019 Pazar 19:44
2019 YKS Soruları ve Cevapları Yayınlandı

15 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 16 Haziran 2019 tarihinde saat 20.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

2019-TYT Temel Soru Kitapçığındaki Matematik Testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. 2019-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Oficina-PDF-icon.png Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı
SINAV TARİHİ: 16.06.2019

Oficina-PDF-icon.png Alan Yeterlilik Testleri (AYT)  ve Cevap Anahtarları
SINAV TARİHİ: 16.06.2019

Oficina-PDF-icon.png Yabancı Dil Testi  (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

Oficina-PDF-icon.png Yabancı Dil Testi  (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

Oficina-PDF-icon.png Yabancı Dil Testi  (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

Oficina-PDF-icon.png Yabancı Dil Testi  (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

Oficina-PDF-icon.png Yabancı Dil Testi  (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

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2019 yks soruları cevapları yayınlandı
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