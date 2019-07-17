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2019 YKS Sonuçları Açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde üzerinden 2019-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) Sonuçları Açıklandı.İşte dataylar...

2019 YKS Sonuçları Açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde üzerinden 2019-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) Sonuçları Açıklandı.İşte dataylar...

17 Temmuz 2019 Çarşamba 06:38
2019 YKS Sonuçları Açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde üzerinden 2019-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) Sonuçları Açıklandı.İşte dataylar...

15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2019-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 2019-YKS'ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Temel Soru Kitapçığındaki Türk Dili ve Edebiyatı  Sosyal Bilimler -1 Testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Temmuz 2019 tarihinde saat 01.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.


2019-YKS Sonuçları

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Son Güncelleme: 17.07.2019 12:11
Anahtar Kelimeler:
2019 yks sonuçları açıklandı
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