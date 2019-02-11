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2019 YKS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı! YSK Başvuru Tarihleri Açıklandı!

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzun yayımlanması ile birlikte YSK tarihleri de açıklanmış oldu.

2019 YKS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı! YSK Başvuru Tarihleri Açıklandı!

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzun yayımlanması ile birlikte YSK tarihleri de açıklanmış oldu.

11 Şubat 2019 Pazartesi 16:21
2019 YKS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı! YSK Başvuru Tarihleri Açıklandı!

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzun yayımlanması ile birlikte YSK tarihleri de açıklanmış oldu.

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS Başvurularının alınması başlıklı duyuru şöyle;

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS)15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. 15 Haziran 2019 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

2019-YKS başvuruları, 12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-YKS Kılavuzunda yer almakta olup, adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. 


2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu

Son Güncelleme: 11.02.2019 21:07
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