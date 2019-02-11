2019 YKS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı! YSK Başvuru Tarihleri Açıklandı!

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzun yayımlanması ile birlikte YSK tarihleri de açıklanmış oldu.