2019 Yılı Okullar Ne Zaman Tatil Olacak?

Bu tatil döneminin öğrencilerimiz için güç ve sıhhat vermesi ve başarılarının devam ettirmesini tekrar diliyoruz.

Şimdi bu haberimizde ise yeni açıklanan okulların kapanma tarihi yani üç aylık yaz tatilinin tarihini Sizlere duyuruyoruz. Ülkemizdeki yaklaşık 18 Milyon öğrenciyi ilgilendiren ve yakından takip edilen bu tarih Milli Eğitim Bakanlığı – M.E.B. tarafından 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı için, 14 Haziran 2019 olarak ilan edildi.

2019 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

14 Haziran 2019 Cuma günü 2018-2019 eğitim öğretim dönemi sona erecek.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlayacak?

16 Eylül 2019’da okullar açılacak.

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