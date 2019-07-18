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2019 ÖABT Giriş Yerleri Açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na ait resmi internet sitesi üzerinden 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı.ÖABT giriş belgesi sorgulama için tıklayınız..

2019 ÖABT Giriş Yerleri Açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na ait resmi internet sitesi üzerinden 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı.ÖABT giriş belgesi sorgulama için tıklayınız..

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:11
2019 ÖABT Giriş Yerleri Açıklandı!

 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na ait resmi internet sitesi üzerinden 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı.ÖABT giriş belgesi sorgulama için tıklayınız..

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için, saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat  14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Temel Kurallar

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2019 öabt giriş yerleri açıklandı
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