2019 meb bursluluk sınavı sonuçları açıklandı

Bursluluk sınav sonuçları 2019 eski adıyla PYBS sonuçları bugün MEB tarafından öğrencilerin erişime açıldı. Burs almaya hak kazananlar lise bitimine kadar geri ödemesiz olarak 260 lira alacak. 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin alacağı burs parası Vakıfbank'a yatırılacak.

Eski adıyla PYBS bursluluk sınav sonuçları http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden saat 11.00'da sorgulamaya açıldı. Burs durumunu öğrenmek isteyen öğrenciler siteye akın edince sistemde aşırı yoğunluk oluştu.

Bursluluk Sınavı Sonuçları sorgulama ekranı

İOKBS sonuçlarının belli olmasıyla birlikte öğrenci 18 yaşını doldurana kadar geçerli olan burs, 5. 6. 7. 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9. 10. 11. 12. sınıf öğrencilerine geri ödemesiz olarak veriliyor. İlk bursluluk ödemesi ile 2019 Ekim ayının ilk haftası yapılacak.

SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKLİ

Eski adıyla PYBS olan bursluluk sınavından başarı olmak için belli bir net sayısı çıkarmak gerekiyor. 2019 İOKBS'den başarılı olmak için 80 net çıkarmak gerekiyor.

SINAV SONUÇ BELGESİ NEREDEN ALINACAK

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile parasız yatılı veya burslu okumaya hak kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgeleri, sınav sonuçlarının elektronik ortamda (internette) açıklanmasından itibaren belirlenen adresten ilgili okul müdürlüğünce elektronik ortamdan alınarak onaylanır ve kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin velilerine süresi içerisinde teslim edilir.

2019 BURSLULUK MAAŞI NE KADAR OLDU

Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

Sınavda başarı elde ederek burs almaya hak kazanan öğrenciler ayda 260,40 TL burs alacaklar. Burslar velilerin öğrenci adına açacakları VakıfBank banka hesaplarına yatırılacak.

Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB’e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.

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