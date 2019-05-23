2019 Liselere Giriş Sınavı (LGS) belgeleri yayımlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 1 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin yedinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere 45 soruya yer verildi.
LGS kapsamında 1 Haziran'da liselere giriş için yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup sınav giriş belgelerini alabilecek.
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