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2019 Liselere Giriş Sınavı (LGS) belgeleri yayımlandı!

LGS kapsamında 1 Haziran'da liselere giriş için yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup sınav giriş belgelerini alabilecek.

2019 Liselere Giriş Sınavı (LGS) belgeleri yayımlandı!

LGS kapsamında 1 Haziran'da liselere giriş için yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup sınav giriş belgelerini alabilecek.

23 Mayıs 2019 Perşembe 08:30
2019 Liselere Giriş Sınavı (LGS) belgeleri yayımlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 1 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin yedinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere 45 soruya yer verildi.

LGS kapsamında 1 Haziran'da liselere giriş için yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup sınav giriş belgelerini alabilecek. 

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2019 liselere giriş sınavı lgs belgeleri yayımlandı
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