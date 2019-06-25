2019 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2019 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı. İşte detaylar...

2019 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu meb.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu 'meb.gov.tr' internet adresinden yayımlandı. LGS yerleştirme kılavuzuna göre öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak, sonuçlar ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

LGS sonuçları öğrenci ve velilerin erişimine açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarını 'meb.gov.tr' adresinden öğrenebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları da yarın açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını sonucun açıklanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde yapabilecek.

Tercih başvurularının ise temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

Sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak okulların tablolarında, 2018'de o okullara yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de öğrencilerin tercihlerine rehberlik etmek amacıyla verilecek.

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