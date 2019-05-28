2019 KPSS A Grubu İçin Son Gün!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) başvurularını kaçıranlar için geç başvuru ekranı açıldı. 1 günlük süre tanınan geç başvuru için ücretler ise internet üzerinden yapılacak.İşte detaylar.

KPSS geç başvuruları başladı!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına , geçtiğimiz haftalardaki başvuru süresi içinde başvuru yapamayanlar için geç başvuru ekranının bir günlüğüne açıldığı ifade edildi. KPSS geç başvuru ekranı, süresi içinde başvuru yapamayan, başvuru yapmayı unutanlar için açılmaktadır. Geç başvuru için adaylara 1 günlük süre verilmekte ve bu süre içinde başvuruların yapılıp ücretin yatırılması gerekmektedir.

KPSS geç başvuru nasıl yapılır?

https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ön başvurunuzu yapın. Bilgileriniz güncel değilse mesai saatleri içinde bir okula giderek bilgilerinizi güncelleyin.

İnternet üzerinden başvuru yaptıktan sonra başvuru ücretini internet üzerinden yatırın ve başvurunuzu tamamlayın.

Hangi sınavlara geç başvuru yapılacak?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ)

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Başlangıç Tarihi :28.05.2019 10:00

Bitiş Tarihi :28.05.2019 23:59

KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

Her bir oturum için 112,50 TL

Ödeme Yerleri:ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

Başvuru ücreti nasıl yatırılacak?

Her oturum için 112.50 TL olan başvuru ücreti sadece https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yatırılacaktır.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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