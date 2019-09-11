2019-EUS Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 21 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) adaylarının, sınava girecekleri yer ve Giriş Belgeleri Açıklandı.İşte detaylar...

21 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Eylül 2019 tarihinde saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

21 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-EUS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



Temel Kurallar



