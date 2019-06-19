2019 - 2020 Burs Veren Kurumlar ve Vakıflar Belli Oldu!

Eğitim hayatının önemli bir basamağını oluşturan burslar için eğitimini sürdürmek isteyen milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. 2019-2020 dönemi için burs veren kurumların ve vakıfların listesi yayınlandı. İşte burs verenlerin listesi...

BURS VEREN KURUMLAR NASIL TESPİT EDİLİR?

Burs vermek için kurumlar ve vakıflar devasa kampanyalar düzenliyor. Ülkemizin geleceği olan gençlerin rahat bir eğitim hayatı geçirmesi için hem kurumlar hem de vakıflar elini taşın altına koyuyor. Burs veren kurumları tespit etmek için yaşadığınız bölgeden başlayabilirsiniz. Yaşadığınız şehrin resmi kurumlarını, belediyeleri, ticaret ve bors odaları gibi kurumları ziyaret edebilir. Telefonla arayarak bilgi alabilirsiniz. İsterseniz mail yoluyla bile bilgi isteyebilirsiniz.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK); Üniversiteye geçip de KYK’ya yurt veya burs için başvurmayan öğrenci neredeyse yoktur. Kredi, KYK’nın geri ödemeli olmak üzere öğrencilere verdiği para desteğidir. Burs çıkarsa aldığınız parayı geri ödemezsiniz fakat krediyi mezun olduktan 2 sene sonra ödemeye başlamak zorunda kalıyorsunuz. Şu anki miktarı burs da kredi de eşit olmak üzere 470 TL.

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü; Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir. Burs miktarı: Aylık 250 TL

Türk Eğitim Vakfı; Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencilerine TEV Eğitim Bursu vermektedir. Burs miktarı: Aylık 510 TL.

Toplum Gönüllüleri Vakfı; Bu vakfın 3 farklı burs programı var. Gençlik Bursları: Gençlik Ara sınıf burs programı, üniversitede okuyan Toplum Gönüllüsü gençlere yöneliktir. Gençlik Yeni sınıf burs programına başvurmak için öncesinde Toplum Gönüllüsü olma şartı aranmamaktadır. Yeni sınıf burs programına başvuran sayısı yüksek olduğu için, çok kısıtlı sayıda adaya olumlu dönüş yapılabilmektedir. Kardelenler bursuna; Mühendislik Bölümleri, Fen Edebiyat Fakülteleri'nin Sayısal bölümleri, İşletme, İktisat, İstatistik, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Hukuk bölümlerinde okuyan kadın öğrenciler başvuru yapabilir. Bu bursa anne ya da babası (veya ikisi de) öğretmen olan üniversite öğrencileri başvuruda bulunabilir. Burs miktarı: Aylık 255 TL.

Türk Dil Kurumu; Üniversite sınavında ilk 2000’e girenlere aylık 400 TL burs vermektedir.

Vehbi Koç Vakfı; Sadece belirli üniversitelerin öğrencilerine burs vermektedir. Başvuru tarihi eğitim öğretim yılı başladıktan sonra belli olmaktadır.

Sabancı Vakfı; Üniversiteye Giriş Bursu, Kalkınmada Öncelikli İllerdeki Liselerden Mezun Öğrenciler, Engelli Öğrenciler, Sabancı Vakfı-Vista Bursu ve şartlı bağışçılar tarafından belirlenen kriterlere göre verilen Diğer Burslar olmak üzere beş farklı burs programı vardır. Belirli üniversitelerin belirli öğrencilerine burs vermektedir. Başvuru tarihi eğitim öğretim yılı başladıktan sonra belli olmaktadır.

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