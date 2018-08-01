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2018 YKS: Yükseköğretim Programlarına 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanla Yerleşen Adayın Başarı Sırası

YKS 2018 sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 2018 YKS Yüksek Öğretim Programlarına 2015, 2016 ve 2017 yıllarında en küçük puanla yerleşen adayın başarı sırası isimli raporu yayımladı.

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2018 YKS: Yükseköğretim Programlarına 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanla Yerleşen Adayın Başarı Sırası

YKS 2018 sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 2018 YKS Yüksek Öğretim Programlarına 2015, 2016 ve 2017 yıllarında en küçük puanla yerleşen adayın başarı sırası isimli raporu yayımladı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:31
2018 YKS: Yükseköğretim Programlarına 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanla Yerleşen Adayın Başarı Sırası

YKS 2018 sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 2018 YKS Yüksek Öğretim Programlarına 2015, 2016 ve 2017 yıllarında en küçük puanla yerleşen adayın başarı sırası isimli raporu yayımladı.

ÖSYM'DEN YAPILAN RESMİ DUYURU ŞÖYLE;

2018 YKS: Yükseköğretim Programlarına 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanla Yerleşen Adayın Başarı Sırası

7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak 2018-YKS tercih işlemleri için adaylara yardımcı olmak amacıyla 2018-YKS’de yer alan yükseköğretim programlarına 2015,  2016 ve 2017 yıllarında en küçük puanla yerleşen adayın yaklaşık başarı sırasını gösterir tablolar hazırlanmıştır. Adaylar, bu bilgilere aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Adaylar, bu bilgilerden yararlanırken 2018 yılında sınav sisteminin değiştiğini göz önünde bulundurmalıdır.

2018-YKS adaylarına duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
 

LİSANS; 2018-YKS Yükseköğretim Lisans Programlarına 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanla Yerleşen Adayın Başarı Sırası


ÖNLİSANS; 2018-YKS Yükseköğretim Ön Lisans Programlarına 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanla Yerleşen Adayın Başarı Sırası

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
2018 yks yükseköğretim programlarına 2015 2016 2017 yıllarında küçük puanla yerleşen adayın başarı sırası
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