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2018 YKS (TYT-AYT-YDT) Sonuç Açıklama Tarihi (ÖSYM Sınav Takvimi)

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde yapılan YKS'nin sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar hangi sitede açıklanacak?

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2018 YKS (TYT-AYT-YDT) Sonuç Açıklama Tarihi (ÖSYM Sınav Takvimi)

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde yapılan YKS'nin sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar hangi sitede açıklanacak?

01 Temmuz 2018 Pazar 11:58
2018 YKS (TYT-AYT-YDT) Sonuç Açıklama Tarihi (ÖSYM Sınav Takvimi)

YKS oturumları bugün tamamlanıyor. Sınavların tammalanması ile birlikte adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

30 Haziran günü gerçekleştirilen TYT'nin ardından YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumları da bugün yapılıyor. Öğleden sonra gerçekleştirilecek olan Yabancı Dil Testinin ardından adaylar için sonuç açıklama süreci başlamış olacak. ÖSYM tarafından 81 İl genelinde gerçekleştirilen sınavlara katılan milyonlarca öğrenci YKS sonucunun ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak YKS sınav sonucunun ne zaman açıklanacağına haberimizde yer verdik.

ÖSYM AÇIKLAMASI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınav sonuçları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

  • Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:
  • Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
  • TYT puanı ve başarı sırası
  • varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
  • Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
  • Yerleştirme puanları ve başarı sıraları 

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

ÖSYM tarafından yıl başında yayımlanan 2018 yılı sınav takviminde, YKS'nin sonuçlarının 31 Temmuz günü adaylara duyurulacağna yer verildi. Temmuz ayının son  günü açıklanacak sonuçlar, ÖSYM ile eş zamanlı olarak KPSSCAFE'de olacak. 

Sonuçlar açıklandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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