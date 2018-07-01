2018 YKS (TYT-AYT-YDT) Sonuç Açıklama Tarihi (ÖSYM Sınav Takvimi)

YKS oturumları bugün tamamlanıyor. Sınavların tammalanması ile birlikte adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

30 Haziran günü gerçekleştirilen TYT'nin ardından YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumları da bugün yapılıyor. Öğleden sonra gerçekleştirilecek olan Yabancı Dil Testinin ardından adaylar için sonuç açıklama süreci başlamış olacak. ÖSYM tarafından 81 İl genelinde gerçekleştirilen sınavlara katılan milyonlarca öğrenci YKS sonucunun ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak YKS sınav sonucunun ne zaman açıklanacağına haberimizde yer verdik.

ÖSYM AÇIKLAMASI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınav sonuçları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:

Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

TYT puanı ve başarı sırası

varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

ÖSYM tarafından yıl başında yayımlanan 2018 yılı sınav takviminde, YKS'nin sonuçlarının 31 Temmuz günü adaylara duyurulacağna yer verildi. Temmuz ayının son günü açıklanacak sonuçlar, ÖSYM ile eş zamanlı olarak KPSSCAFE'de olacak.

Sonuçlar açıklandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

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