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2018 YKS Tercih Tarihleri Ne Zaman? Tercih Robotu Ne Zaman Açılacak?

2018 YKS tercih kılavuzu geçici olarak erişime açıldı. Erişime açılması sonrası YKS'ye giren adaylar tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

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2018 YKS Tercih Tarihleri Ne Zaman? Tercih Robotu Ne Zaman Açılacak?

2018 YKS tercih kılavuzu geçici olarak erişime açıldı. Erişime açılması sonrası YKS'ye giren adaylar tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

03 Temmuz 2018 Salı 18:22
2018 YKS Tercih Tarihleri Ne Zaman? Tercih Robotu Ne Zaman Açılacak?

YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları yayımlandı.

Kılavuzun yayımlanmasının ardından YKS2ye giren ve tercih yapmayı bekleyen adaylar, YKS sonrası tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak YKS tercihleri hakkındad adayları bilgilendirmek adına bu haberimizi kaleme aldık.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN?

30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde yapılan YKS 'nin sonuçları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 31 Temmuz günü açıklanacak.

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018 YKS tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Sonuçların 31 Temmuz günü açıklanmasının hemen ardından YKS tercih kılavuzu ayrıntılı şekilde açıklanacak. Açıklanacak kılavuzda tüm programların yerleştirme puanları ve sıralamalarına yer verilecek. Tercih kılavuzunun Ağustos ayının ilk günlerinde yayımlanması bekleniyor.

TERCİH ROBOTU NE ZAMAN ?

2018 YKS tercih robotu yine YÖK tarafından oluşturulacak.YÖK Atlas tercih robotu, kılavuzun yayımlanmasının ardından erişime açılacak. Tercih robotu erişime açıldığı anda KPSSCAFE'de olacak.

TERCİHLER BAŞLADIĞI ANDA BİLDİRİM ALMAK, TERCİH ROBOTU YAYIMLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALMAK İÇİN;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


YKS 2018 Tercih Kılavuzu Yayımlandı (Kontenjanlar Belli Oldu)
YKS 2018 Tercih Kılavuzu Yayımlandı (Kontenjanlar Belli Oldu)
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