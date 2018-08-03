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2018 YKS Soruları ve Cevapları Yayımlandı!..

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) soruları ve cevapları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.

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2018 YKS Soruları ve Cevapları Yayımlandı!..

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) soruları ve cevapları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:17
2018 YKS Soruları ve Cevapları Yayımlandı!..

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) soruları ve cevapları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra YKS cevap kağıtlarını da görüntüleyebilecekler.

2018 YKS SORULARI VE CEVAPLARI

ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesabı Twitter'dan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ait soruların ve cevapların erişime açıldığını duyurdu. 30 Haziran 2018 tarihinde uygulanan 2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 1 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sınavına giren adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 03 Ağustos 2018 tarihinde saat 14.15'den itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı. 

2018 YKS SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar, Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin https://ais.osym.gov.tr adresine Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Numaraları ve öğrenci şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kağıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecekler. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Kaynaklar;
ÖSYM
Hürriyet

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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