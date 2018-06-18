2018 YKS Sınav Giriş Belgeleri Bekleniyor!

Bu sene ilk defa gerçekleştirilecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için milyonlarca öğrenci ve ailesinin heyecanlı bekleyişi sona eriyor.

YKS sınav yerleri ile ilgili ÖSYM'den duyurunun kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor. Üniversiteye giriş sistemi bu yıl değişmişti. YGS ve LYS sistemi tamamiyle sona erdi, Üniversiteye girişte Yükseköğretim Kurumları Sınavı sistemi getirildi.

YKS tarihinin yaklaşmasıyla birlikte üniversite adayı öğrenciler ve onların velilerini sınav heyecanı sardı. Sınav için sayılı gün kala öğrenci ve veliler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan gelecek duyurulara kilitlenmiş durumdalar. YKS 30 Haziran ile 1 Temmuz 2018 tarihlerinde 2 tur olarak gerçekleşecek. Temel Yeterlilik Testi ilk oturum olarak 30 Haziran'da , Alan Yeterlilik Testi 1 Temmuz'da yapılacak. TYT için belirlenen saat 10.15 olarak açıklanırken, bu sınavda adaylara 120 soru için 135 dakika süre verilecek. Konuyla ilgili bugün ÖSYM'den yapılan duyuruda eğitim bilgileri kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin gerçekleştirileceği belirtilmişti. Sınav yerlerinin de kısa sürede açıklanması bekleniyor. ÖSYM'nin bugünkü duyurusunda şu ifadeler yer almıştı :

2018-YKS: Adayların Eğitim Bilgilerinin Kontrol / Güncelleme / Teyit İşlemleri ve Kamu Kurumları İşlemleri Sisteminin Açılması

2018-YKS başvurularında, e-okul’dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi 18 Haziran 2018 tarihinde açılacaktır.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.

https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan Okul Müdürlükleri bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı Çağrı Merkezinden öğrenebileceklerdir.

Adaylara önemle duyurulur.

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