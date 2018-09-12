2018-YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle;

2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları 12 Eylül 2018tarihinde saat 14.00'den itibaren ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup adaylar, yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C.Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye 13 - 20 Eylül 2018 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir.

Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız.

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