Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2018-YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

banner396

2018-YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:19
2018-YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle;

2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları  12 Eylül 2018tarihinde saat 14.00'den itibaren ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr  internet adresinden açıklanacak olup adaylar, yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C.Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye 13 - 20 Eylül 2018 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir.

Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
2018 yks milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖL öğrencilerine ek sınav hakkı başvuruları başladı!
AÖL öğrencilerine ek sınav hakkı başvuruları başladı!
AÖF 2018 Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları Açıklandı!
AÖF 2018 Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları Açıklandı!
MEB'de Karma Eğitim Maddesi Kaldırıldı
MEB'de Karma Eğitim Maddesi Kaldırıldı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim