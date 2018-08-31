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2018- YKS Milli Sporcu Yerleştirme İşlemleri Tercihleri Alınacak

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda 2018- YKS Milli Sporcu Yerleştirme İşlemleri Tercihleri Alınacağı açıklandı.

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2018- YKS Milli Sporcu Yerleştirme İşlemleri Tercihleri Alınacak

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda 2018- YKS Milli Sporcu Yerleştirme İşlemleri Tercihleri Alınacağı açıklandı.

31 Ağustos 2018 Cuma 19:21
2018- YKS Milli Sporcu Yerleştirme İşlemleri Tercihleri Alınacak

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda 2018- YKS Milli Sporcu Yerleştirme İşlemleri Tercihleri Alınacağı açıklandı.

ÖSYM'den Yapılan duyuru şöyle;

2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvurular, 31 Ağustos 2018 – 07 Eylül 2018  tarihleri arasında yapılacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Tercih işlemi, 07 Eylül 2018 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Başvuruları Merkezimizce kabul edilen adaylar, tercihlerini yukarıda belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin; https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacaklardır.

Adaylar en fazla 8 tercih yapabileceklerdir. Engelli Adaylar, Tabloda yer alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programlarını  tercih edemeyeceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIGI

2018-YKS Spor Dallarında Üstün Başarılı Olan Adaylar için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.08.2018 20:38
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