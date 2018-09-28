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2018-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2018-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

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2018-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2018-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

28 Eylül 2018 Cuma 10:48
2018-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2018-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan sonuç duyurusu şöyle;

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, 28 Eylül 2018 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından  01-05 Ekim 2018tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

Ek Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

 Kamuoyuna saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2018-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları

2018-YKS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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2018 yks ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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