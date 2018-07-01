2018 YKS AYT Sınav Soru ve Cevapları ile Aday Yorumları (Sınav Kolay mıydı , Zor Muydu?)

YKS'de ikinci günün ilk oturumu sona erdi.

Önceki gün gerçekleşen TYT'nin ardından bugün Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde Alan Yeterlilik Testi başlığı aldında adaylara alan soruları yönlendirildi. Sınav saatler 13,15'i gösterdiğinde sona erdi ve sınavdan çıkan adayların ilk işi, sınav soru ve cevaplarını araştırmak oldu. Sınavda çıkan soruların cevaplarını araştıran adaylar, diğer sınav sorularını da değerlendirdi.

TYT'DE SÜRE YETMEDİ

Önceki gün gerçekleştirilen TYT'de 120 soru için 135 dakika süre yanınmasına rağmen soruların uzunluğu adayları adeta perişan etti. em Türkçe, hem Coğrafya ve özellikle matematik sorularının uzunluğundan yakınan on binlerce adaya süre etmedi ve çok sayıda aday birçok soruyu boş bıraktı.

Sınav sisteminin değişmesi ile birlikte bu yıl YKS ilk kez yapıldı. İlk kez yapılması nedeniyle öğrenciler, sınav sorularına alışmakta güçlük çekti. Önceki yıllarda en az 5-6 tane soru çıkan rasyonel sayılar konusundan bu yıl hiç soru çıkmadı. Bu ise adaylarda büyük şaşkınlık yarattı. Uzun ve daha çok yoruma dayalı olan matematik soruları adayların alışık olmadığı soru tarzı olması hasebiyle biraz güçlük çıkardı.

AYT SORU VE CEVAPLARI

AYT'den çıkan adaylar, sınavda çıkan soruları, bu soruların cevaplarını İnternet üzerinden araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak sınavdan çıkan adaylara yardımcı olmak için bu haberimizi kaleme aldık.

Siz de AYT'de çıkan soruları, cevabını merak ettiğiniz ya da cevabını kesin bildiğiniz soruları aşağıdaki yorum kısmından yazın ve AYT'ye giren diğer adaylarla bilgi alış verişi yapın.

AYT'DE KAÇ SORU ÇIKTI

BAZI ADAYLARIN KOMİK TYT PAYLAŞIMLARI

YKS HAKKINDAKİ YORUMLARINIZI VE SORU İLE CEVAPLARI AŞAĞIDAKİ YORUM KISMINA YAZABİLİRSİNİZ.

SINAV SORU İLE CEVAPLARI VE SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

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