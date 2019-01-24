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2018-YDUS Sonuçları Açıklandı

23 Aralık 2018 tarihinde uygulanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav (2018-YDUS) sonuçları, 24 Ocak 2019 tarihinde saat 17.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

2018-YDUS Sonuçları Açıklandı

23 Aralık 2018 tarihinde uygulanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav (2018-YDUS) sonuçları, 24 Ocak 2019 tarihinde saat 17.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

24 Ocak 2019 Perşembe 17:31
2018-YDUS Sonuçları Açıklandı

23 Aralık 2018 tarihinde uygulanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav (2018-YDUS) sonuçları, 24 Ocak 2019 tarihinde saat 17.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

ç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Göğüs Hastalıkları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanlarında yer alan bazı  sorulara açılan iptal davaları sebebiyle bu alanlarla ilgili değerlendirme işlemi idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır.

Sınav Sonuçları

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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2018 ydus sonuçları açıklandı
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