2018-YDUS Başvuruları Başladı!

YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular alınacak.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde;

2018 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-YDUS), 23 Aralık 2018 tarihinde Ankara'da uygulanacaktır. Sınava başvuru süresi 04-11 Ekim 2018 tarihleri arasındadır. Sınava başvuru, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi ile yerleştirme işlemlerine ilişkin bilgiler, Ek’te yer alan 2018-YDUS Kılavuzunda yer almakta olup sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2018- YDUS Başvuru Kılavuzu

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