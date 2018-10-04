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2018-YDUS Başvuruları Başladı!

YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular alınacak.

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2018-YDUS Başvuruları Başladı!

YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular alınacak.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:31
2018-YDUS Başvuruları Başladı!

YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular alınacak.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde;

2018 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-YDUS), 23 Aralık 2018 tarihinde Ankara'da uygulanacaktır. Sınava başvuru süresi 04-11 Ekim 2018 tarihleri arasındadır. Sınava başvuru, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi ile yerleştirme işlemlerine ilişkin bilgiler, Ek’te yer alan 2018-YDUS Kılavuzunda yer almakta olup sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2018- YDUS Başvuru Kılavuzu

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.10.2018 15:48
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2018 ydus başvuruları başladı
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