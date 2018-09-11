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2018-YDS Sonbahar Dönemi Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

ÖSYM'nin resmi internet sitesi aracılığıyla 2018-YDS Sonbahar Dönemi Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.

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2018-YDS Sonbahar Dönemi Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

ÖSYM'nin resmi internet sitesi aracılığıyla 2018-YDS Sonbahar Dönemi Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.

11 Eylül 2018 Salı 09:52
2018-YDS Sonbahar Dönemi Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

9 Eylül 2018 tarihinde uygulanan  2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçıklarına,  sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 11 Eylül 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2018-YDS Sonbahar Dönemi Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik,tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-YDS Sonbahar Dönemi sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2018-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Sonbahar Dönemi Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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