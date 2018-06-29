2018 TYT Puan Hesaplama-Kaç Nete Kaç Puan Gelir?

Üniversiteye giriş sınavının ilki olan Temel Yeterlilik Testi 30 Haziran günü Türkiye genelinde buluna nsınav merkezlerinde yapılacak.

Sınav için geri sayım sona ererken sınava girecek adaylar puan hesaplama metodunu araştırmaya başladı. TYT'de alacakları puana göre üniversitelerde istedikleri bölümlere, polislik ve askeriyeye yerleşecek öğrenciler, kaç nete kaç puan geleceğini araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak TYT puan hesaplama hakkında bazı detaylara ve kaç nete kaç puan geleceğine haberimizde yer verdik.

ÖSYM'den yapılan açıklamada sınav puanının hesaplanmasında izlenecek yollar şu şekilde verildi:

 Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap

sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

 Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart

sapması bulunacaktır.

 Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar

hesaplanacaktır.

 Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı

bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

 TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT)

hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden

en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT

puanı hesaplanacaktır.

 A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer

testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

 AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY,

A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az

birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan

adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı

150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

 A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara

dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına

dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20’si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ,

EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.

 Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan

öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve

Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe

alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.

Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından

sorumlu olacaklardır.

KAÇ NETE KAÇ PUAN GELİR?

İnternet üzerinde bulunan puan hesaplama modüllerinden yapılan hesaplamalarda şu sonuçlar çıkmaktadır.

Türkçe'den 28, Matematik'ten 23.5, Sosyal'den 10 ve Fen'den 8.5 net yapan bir kişinin puanları şu şekilde olacaktır:

Türkçe'den 24, Matematik'ten 18, Sosyal'den 8 ve Fen'den 8 net yapan bir kişinin puanı ise şu şekilde;

Türkçe'den 19, Matematik'ten 13, Sosyal'den 6.5, Fen'den 5.5 yapan bir kişinin puanı ise şu şekilde;

Hesaplanan bu puanlarda standart sapma yoktur. Sınava giren adayların başarısına göre oluşturulacak standart sapma puanı da bu puanlara eklenir.

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