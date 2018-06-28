2018 TUS ve STS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 2018-TUS ve 2018-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Başvuruların alınacağına yer verildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS 2. Dönem) ve 2018 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2018-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) 12 Ağustos 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 28 Haziran-5 Temmuz 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Sınava başvuracak adayların Ek’te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2018-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS) Kılavuzu
2018-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2018-STS Tıp Doktorluğu) Kılavuzu"
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