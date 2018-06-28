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2018 TUS ve STS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

ÖSYM Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında  2018-TUS ve 2018-STS Tıp Doktorluğu başvuru kılavuzunun yayımlandığına yer verildi.

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2018 TUS ve STS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

ÖSYM Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında  2018-TUS ve 2018-STS Tıp Doktorluğu başvuru kılavuzunun yayımlandığına yer verildi.

28 Haziran 2018 Perşembe 14:33
2018 TUS ve STS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 2018-TUS ve 2018-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Başvuruların alınacağına yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS 2. Dönem) ve 2018  Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2018-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem)  12 Ağustos 2018 tarihinde uygulanacaktır.  Sınava başvurular, 28 Haziran-5 Temmuz 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.  Sınava başvuracak adayların Ek’te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2018-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS) Kılavuzu

2018-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2018-STS Tıp Doktorluğu) Kılavuzu"

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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TUSÖSYMSTSTus Başvuru Kılavuzu
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