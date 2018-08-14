2018-TUS ve 2018-STS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

ÖSYM tarafından 2018-TUS ve 2018-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı.

12 Ağustos 2018 tarihinde uygulanan 2018-TUS ve 2018-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 11.00’den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.



2018-TUS ve 2018- STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.



Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.



Yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayacak sorular 2018-TUS ve STS Tıp Doktorluğu TTBT ve KTBT Testlerinde (% 10) bulunmamaktadır.



Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2018-TUS ve 2018-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

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