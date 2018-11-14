2018-TUS İlkbahar Değerlendirme Raporu Yayımlandı

2018-TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) İlkbahar Değerlendirme Raporu ÖSYM tarafından yayımlandı.

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda " 2018-TUS İlkbahar Değerlendirme Raporu, 14 Kasım 2 2018 tarihinde ÖSYM’nin http://osym.gov.tr adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır. Kamuoyuna önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

2018-TUS İlkbahar Değerlendirme Raporu'na ulaşmak için bağlatınya tıklayın.

Rapor özeti şöyle;

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), üniversitelerdeki tıpta uzmanlık eğitim dallarına, İçişleri Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına açılan tıpta uzmanlık eğitimi yapılacak programlarla Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı adına tıp fakültelerinde ve diğer kurumlarda tıpta uzmanlık eğitimi yapılacak programlara kabul edilecek adayları seçmek ve tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmek amacıyla ülkemizde T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından İlkbahar ve Sonbahar Döneminde olmak üzere yılda iki kez yapılan bir sınavdır. Sınavda iki oturumdan oluşan Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri Testleri bulunmaktadır.

Her test 120 sorudan oluşmakta ve her oturum için 150 dakika süre verilmektedir. Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Tıbbi Farmakoloji, Dâhiliye, Pediatri, Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum olmak üzere 11 farklı alandan oluşan sınav hem temel tıp bilgilerini hem de tıbbi kavram ve hastalıkların değerlendirilmesine yönelik bilgileri test etmektedir. Adayların bu iki teste verdikleri cevaplar değerlendirilerek Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T Puanı), Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K Puanı) ve Sözleşmeli Aile Hekimleri için Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı (A Puanı) hesaplanmaktadır. Fakat 2018 TUS İlkbahar Döneminde talep edilmediğinden dolayı Sözleşmeli Aile Hekimleri için Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı (A Puanı) hesaplanmamıştır.

2018 TUS İlkbahar Dönemine başvuran adaylardan Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT)’nde sınavı geçerli sayılan 12.955 aday, Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT)’nde ise 12.838 aday bulunmaktadır. Adayların %51’ini kadın, %49’unu erkek adaylar oluşturmaktadır. Sınava giren kadın ve erkek adayların puan ortalamaları birbirine oldukça yakındır. Sınava giren adayların %86’sını uzmanlık öğrencisi olmayanlar geriye kalan % 14’lük aday kitlesini uzmanlık eğitimine devam edenler, uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenler, bir uzmanlık alanına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanlar ile uzmanlık eğitimini tamamlayan adaylar oluşturmaktadır. Bir uzmanlık alanına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamamış adaylar, hem T Puanında hem de K Puanında en yüksek puan ortalamasınasahiptir. Adayların %50’sinin TUS’a birinci ve ikinci kez başvuranlardan oluştuğu belirlenmiştir.

En başarılı aday grubu TUS’a dördüncü kez başvuran adaylardır. 2018 TUS İlkbahar Döneminde T Puanıyla 135 aday, K Puanıyla 3.476 aday uzmanlık alanlarına yerleştirilmiştir. Yerleşen adayların %52’si üniversitelerdeki tıpta uzmanlık eğitim dallarına, İçişleri Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına açılan tıpta uzmanlık eğitimi yapılacak programlara, geri kalan %48’i ise Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde, Sağlık Bakanlığı adına tıp fakültelerinde ve diğer kurumlarda tıpta uzmanlık eğitimi yapılacak programlara yerleştirilmiştir.

T Puanıyla yerleştirme yapılan alanlar arasında en yüksek puan ortalamasıyla yerleştirme yapılan alan Tıbbi Mikrobiyolojidir. K Puanı ile yerleştirme yapılan alanlar arasında en yüksek puan ortalamalarıyla yerleştirme yapılan alan Deri ve Zührevi Hastalıklarıdır. Yerleştirme yapılan alanlara yerleşen kadın ve erkek adayların T ve K Puan ortalamalarında anlamlı bir farklılık yoktur. Radyasyon Onkolojisi ile Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji hizmetleri alanlarına yerleşen adayların tamamı kadındır.

Erkek adayların kadın adaylara göre daha yüksek oranda yerleştiği 13 uzmanlık alanı; Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Kardiyoloji, Üroloji, Genel Cerrahi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Acil Tıp, Çocuk Cerrahisi, Adli Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları ve Spor Hekimliği olarak belirlenmiştir. Diğer uzmanlık alanlarına kadın adaylar erkek adaylara göre daha yüksek oranda yerleşmişlerdir. Erkek adayların özellikle cerrahi alanlarda yoğunlaştığı gözlenmiştir.