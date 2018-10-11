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2018-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

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2018-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 15:02
2018-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle;

2018-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklanmış olup adaylar yerleştirme sonuçlarına 11 Ekim 2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Yerleştirme Sonuçları

Sayısal Bilgiler

DÜNYANIN EN ZOR 2. SINAVI

Princeton Üniversitesi Akademik Çalışma gurubu tarafından yapılan araştırmaya göre 61 ülkede yapılan toplam 700’e aşkın sınav arasından ÖSYM tarafındangerçekleştirilen TUS Sınavı Dünyanın en zor 2.sınav türü seçildi.

Araştırmacılar her sınava katılan 7 katılımcının çalışma düzenlerini ve sonuçta aldıkları başarı sıralamalarını inceledi.

Amerikan Yargıçlık sınavı (8ABOE)listede en üst sırada yer alırken TUS sınavı ikinci sırada yer aldı.

Araştırmada Tus sınavının konu dağılım genişliği ,sınav süreleri temel ve klinik bilimlerde soru dağılımları zorluk dereceleri ve katılımcıların genel eğitim başarısı gibi durumlar incelendi.Bütün guruplarda advanced düzeyinde bilgi birikim ve beceri gerektirdiği sonucuna vardı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.10.2018 16:44
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2018 tus dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
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