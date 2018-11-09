2018-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı

2018-TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) 2. Dönem Ek Yerleştirme için Tercihler Alınacak.

ÖSYM'den yapılan duyuru şöyle;

2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2018-TUS 2. Dönem) ilişkin ek yerleştirme tercih işlemleri, 09- 15 Kasım 2018tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 16.20'den itibaren yapılacaktır. Tercihte bulunacak adayların Ek'te bulunan tabloları dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2018- TUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı veya YÖK tarafından yaptırılan yabancı dil sınav sonucunu (YÖKDİL/TÖMER) kullanmak isteyen adayların, tercihlerini yapabilmeleri için bu bilgilerinin ilgili kurumlardan TUS’a başvurduğu T.C. Kimlik Numarası / Y.U. Numarası ile ÖSYM’ye iletilmesini sağlamaları gerekmektedir.

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