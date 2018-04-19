2018 TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinden az önce yapılan duyuruyla birlikte 2018 TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları bekleyen adayların meraklı bekleyişi sona erdi.

ÖSYM 2018 TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara 16:30'dan itibaren http://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle erişim sağlayabilecekler. ÖSYM'den yapılan duyuruda, "2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 19 Nisan 2018 tarihinde saat 16.30’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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