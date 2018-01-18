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2018 TUS 1. Dönem Başvuruları Sona Eriyor!

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018 TUS 1. Dönem) başvuru işlemlerinde son gün. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuru sürecinde sona gelindi.

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2018 TUS 1. Dönem Başvuruları Sona Eriyor!

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018 TUS 1. Dönem) başvuru işlemlerinde son gün. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuru sürecinde sona gelindi.

18 Ocak 2018 Perşembe 15:04
2018 TUS 1. Dönem Başvuruları Sona Eriyor!

2018 TUS 1. Dönem Başvuruları Sona Eriyor! 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018 TUS 1. Dönem) başvuru işlemlerinde son gün. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuru sürecinde sona gelindi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 25 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilecek 2018 TUS 1. dönem başvuruları 11 Ocak 2018 tarihi itibariyle başlamıştı. ais.osym.gov.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştiren adaylar gün sonuna kadar TUS 1. dönem için başvurularını tamamlamak durumundalar.  Temel Tıp Bilimleri sınavı için de Klinik Tıp Bilimleri sınavı için de sınav ücreti 175 TL olarak belirlendi. Temel Tıp Bilimleri Testi 25 Ocak 2018 tarihinde saat 10.15'te gerçekleşecek ve 150 dakika sürecek. Klinik Tıp Bilimleri testi de aynı gün saat 14.45'te yayımlanacak ve 150 dakika sürecek.


TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Nedir?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir. 

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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