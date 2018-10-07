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2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavının Giriş Belgeleri Açıklandı

2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavının Giriş Belgeleri Açıklandı

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2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavının Giriş Belgeleri Açıklandı

2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavının Giriş Belgeleri Açıklandı

07 Ekim 2018 Pazar 10:01
2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavının Giriş Belgeleri Açıklandı

2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavının Giriş Belgeleri Açıklandı

ÖSYM'den yapılan duyuru şöyle;

13-14 Ekim 2018 tarihlerinde uygulanacak olan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini  05 Ekim 2018 tarihinde saat 17.45'den itibaren  ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

Adaylar, 13 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavının 1. Oturumunda  Hukuk için saat 10.00’dan sonra, Maliye için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına; 14 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavının 2. Oturumunda  İktisat için saat 10.00’dan sonra, Kompozisyon ve Seçimlik Grup için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Temel Kurallar

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.10.2018 13:02
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2018 sayıştay başkanlığı sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı yazılı sınavının giriş belgeleri açıklandı
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