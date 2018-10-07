2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavının Giriş Belgeleri Açıklandı

ÖSYM'den yapılan duyuru şöyle;

13-14 Ekim 2018 tarihlerinde uygulanacak olan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini 05 Ekim 2018 tarihinde saat 17.45'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

Adaylar, 13 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavının 1. Oturumunda Hukuk için saat 10.00’dan sonra, Maliye için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına; 14 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavının 2. Oturumunda İktisat için saat 10.00’dan sonra, Kompozisyon ve Seçimlik Grup için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Temel Kurallar

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