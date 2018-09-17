2018 özel okul desteği yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018- 2019 eğitim öğretim ödeneği çerçevesinde açıklanan bilgilere göre özel okul teşvik tercih sonuçlarının açıklandığı resmi twitter hesabından duyuruldu.

Öğrenciler ve veliler tarafından heyecanla beklenen özel okul teşvik tercih tercihleri az önce açıklandı.

Bilindiği üzere 75 bin öğreciye teşvik verileceği ifade edilmiş ve başvurular alındıktan sonra tercih sonuçlarının açıklanacağı bekleniyordu.

ÖZEL OKUL TEŞVİK KILAVUZU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan detaylara göre özel okul teşvik kılavuzu ise şöyle;

17 Eylül 2018 tarihinde tercih sonuçları açıklanacak.

17- 21 Eylül 2018 tarihi arasında ise Nakil işlemleri ve kesin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

24 Eylül 2018 tarihinde ise ek yerleştirme sonuçları açıklanacak.

24- 28 Eylül 2018 tarihinde ise ek yerleştirme kayıt işlemleri başlayacak.

ÖZEL OKUL TEŞVİK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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