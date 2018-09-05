2018-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu Yayımlandı!..

ÖSYM tarafından 2018-Mühendislik Tamamlama Tercihleri Alınacak

2018 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2018-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemi için adaylardan 5-12 Eylül 2018 tarihlerinde tercih alınacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 10.00'dan itibaren elektronik ortamda yapacaklardır.

2013 Sonbahar, 2014 İlkbahar-Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar, 2017 İlkbahar-Sonbahar veya 2018 İlkbahar dönemleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının (ALES) herhangi birinde en az 50 ALES-SAY puanı alan teknik öğretmenlik programından mezun olan adaylar tercih yapabileceklerdir.

Adayların tercihlerini yapmadan önce Ek’te yer alan Kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

2018 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzu için tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA