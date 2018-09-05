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2018-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu Yayımlandı!..

ÖSYM tarafından 2018-Mühendislik Tamamlama Tercihleri Alınacak

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2018-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu Yayımlandı!..

ÖSYM tarafından 2018-Mühendislik Tamamlama Tercihleri Alınacak

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:03
2018-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu Yayımlandı!..

ÖSYM tarafından 2018-Mühendislik Tamamlama Tercihleri Alınacak

2018 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2018-Mühendislik Tamamlama)  yerleştirme işlemi için adaylardan 5-12 Eylül 2018 tarihlerinde tercih alınacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 10.00'dan itibaren elektronik ortamda  yapacaklardır.

2013 Sonbahar, 2014 İlkbahar-Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar, 2017 İlkbahar-Sonbahar veya 2018 İlkbahar dönemleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının (ALES) herhangi birinde en az 50 ALES-SAY puanı alan teknik öğretmenlik programından mezun olan adaylar tercih yapabileceklerdir.

Adayların tercihlerini yapmadan önce Ek’te yer alan Kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

2018 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzu için tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.09.2018 11:41
Anahtar Kelimeler:
2018 mühendislik tamamlama tercih kılavuzu yayımlandı
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