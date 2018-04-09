2018 MSÜ Yazılı Sınav Sonucu Bu Hafta Açıklanıyor

Milli Savunma Üniversitesi subay astsubay alımı yazılı sınav sonuçları bu hafta açıklanıyor.

Geçtiğimiz 18 Mart günü Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde düzenlenen MSÜ giriş sınavına yüz binlerce genç girdi. Subay ve astsubay olmak için sınavlara giren adaylar, sonuçları beklemeye başladı. Devam eden geri sayım bu hafta sona eriyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanlığı yaptığı açıklamada MSÜ giriş sınav sonuçlarının 12 Nisan günü açıklanacağına yer verdi.

12 Nisan Perşembe günü ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanacak sonuçlar ile subay ve astsubay alımında puan ve sıralamalar belli olacak.

MSÜ sınav takvimi şu şekilde;

Sınavın ardından adaylar öncelik sırasında göre okul tercihlerini yapacak (Harp Okulları ve Astsubay MYO'lar). Tercihler 24 Nisan 2018 - 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacak.

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