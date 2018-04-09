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2018 MSÜ Yazılı Sınav Sonucu Bu Hafta Açıklanıyor

Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavı sonuçları için geri sayım bu hafta sona eriyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sonuçlara nasıl ulaşabilirim?

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2018 MSÜ Yazılı Sınav Sonucu Bu Hafta Açıklanıyor

Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavı sonuçları için geri sayım bu hafta sona eriyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sonuçlara nasıl ulaşabilirim?

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:29
2018 MSÜ Yazılı Sınav Sonucu Bu Hafta Açıklanıyor

Milli Savunma Üniversitesi subay astsubay alımı yazılı sınav sonuçları bu hafta açıklanıyor.

Geçtiğimiz 18 Mart günü Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde düzenlenen MSÜ giriş sınavına yüz binlerce genç girdi. Subay ve astsubay olmak için sınavlara giren adaylar, sonuçları beklemeye başladı. Devam eden geri sayım bu hafta sona eriyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanlığı yaptığı açıklamada MSÜ giriş sınav sonuçlarının 12 Nisan günü açıklanacağına yer verdi.

12 Nisan Perşembe günü ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanacak sonuçlar ile subay ve astsubay alımında puan ve sıralamalar belli olacak.

MSÜ sınav takvimi şu şekilde;

Sınavın ardından adaylar öncelik sırasında göre okul tercihlerini yapacak (Harp Okulları ve Astsubay MYO'lar). Tercihler 24 Nisan 2018 - 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacak.

2018 MSÜ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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