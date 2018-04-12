2018 MSÜ Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı (Milli Savunma Üniversitesi Sonucu ÖSYM'de)

Beklenen son dakika açıklaması az önce geldi

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasında Milli Savunma Üniversitesi yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2018-MSÜ) değerlendirilme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar sınav sonuçlarına, 12 Nisan 2018 tarihinde saat 14.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.



Sınav sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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