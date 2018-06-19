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2018 MEB  İOKBS Sonuçları Bekleniyor (Bursluluk Sınav Sonuçları)

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 5,6,7,8 , Hazırlık Sınıfı, 9-10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı sonuçları için öğrenci ve velilerin meraklı bekleyişi sürüyor. 

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2018 MEB  İOKBS Sonuçları Bekleniyor (Bursluluk Sınav Sonuçları)

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 5,6,7,8 , Hazırlık Sınıfı, 9-10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı sonuçları için öğrenci ve velilerin meraklı bekleyişi sürüyor. 

19 Haziran 2018 Salı 15:55
2018 MEB  İOKBS Sonuçları Bekleniyor (Bursluluk Sınav Sonuçları)

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 5,6,7,8 , Hazırlık Sınıfı, 9-10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı sonuçları için öğrenci ve velilerin meraklı bekleyişi sürüyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Bursluluk sınavına giren 5,6,7,8 Hazırlık Sınıfı, 9,10 ve 11'inci sınıf öğrencileri  sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresinden ya da odsgm.meb.gov.tr öğrenebilecekler. İnternetten sonuçlara erişim sağlayamayan öğrenciler ya da veliler okul müdürlüklerinden de sınav sonuç belgesini temin edebilecekler. Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğünce ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden yapılacak. 

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Son Güncelleme: 19.06.2018 15:58
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