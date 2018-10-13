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2018 MEB AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı!

Milli Eğitim Bakalığı (MEB) tarafından yapılan duyuruda Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2017-2018 öğretim yılı ek sınavının soruları ve cevaplarının yayımlandığı duyuruldu. Açık Öğretim Lisesi'nden (AÖL) mezun olamayan öğrencilere son bir şans olarak tanımlanan ek sınavların soruları ve cevapları 1. oturum ve 2. oturum şeklinde açıklandı. Binlerce öğrenci Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? sorusunu arama motorları üzerinden aramaya başladı. AÖL soruları ve cevapları haberimizin detayında

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2018 MEB AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı!

Milli Eğitim Bakalığı (MEB) tarafından yapılan duyuruda Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2017-2018 öğretim yılı ek sınavının soruları ve cevaplarının yayımlandığı duyuruldu. Açık Öğretim Lisesi'nden (AÖL) mezun olamayan öğrencilere son bir şans olarak tanımlanan ek sınavların soruları ve cevapları 1. oturum ve 2. oturum şeklinde açıklandı. Binlerce öğrenci Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? sorusunu arama motorları üzerinden aramaya başladı. AÖL soruları ve cevapları haberimizin detayında

13 Ekim 2018 Cumartesi 00:42
2018 MEB AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı!

Milli Eğitim Bakalığı (MEB) tarafından yapılan duyuruda Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2017-2018 öğretim yılı ek sınavının soruları ve cevaplarının yayımlandığı duyuruldu. Açık Öğretim Lisesi'nden (AÖL) mezun olamayan öğrencilere son bir şans olarak tanımlanan ek sınavların soruları ve cevapları 1. oturum ve 2. oturum şeklinde açıklandı. Binlerce öğrenci Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? sorusunu arama motorları üzerinden aramaya başladı. 

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SORULARI VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlı tarafından yayımlanan Açık Öğretim Lisesi Soruları ve Cevapları için aşağıdaki bağlatıları kullanabilirsiniz.

AÖL EK SINAV SORU VE CEVAPLARI (1. OTURUM)

AÖL EK SINAV SORU VE CEVAPLARI (2. OTURUM)

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce açık lise öğrencisinin mezun olmak için katıldığı Açık Öğretim Lisesi ek sınavı 6 Ekim 2018 Cumartesi günü yapıldı. Adana, Ankara, İstanbul, Bursa, Erzurum dahil olmak üzere 32 il merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi bütünleme sınavı adı ile de geçen sınavdan hemen sonra SÖL sonuçları tarihi arama motorları üzerinden sorgulanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi ek sınav tarihine ilişkin net bir açıklama henüz yapılmadı. Fakat 2017 yılı dikkate alındığında sınav sonrasını takip eden 30 gün içerisine açıklanacağı tahmin ediliyor. Bu tahmine göre 2018 AÖL ek sınavının 6 Kasım 2018 ile 9 Kasım 2018 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı iş yoğunluğu ve benzeri sebepler ile erken yahut geç açıklanması söz konusu olabilir. Sınav sonuçları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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