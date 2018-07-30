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2018 LGS Yerleştirme sonuçları SORGULA

2018 LGS Yerleştirme sonuçları hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor. LGS Yerleştirme Sorgulama araması şu sıralar internette en çok yapılan aramaların başında geliyor. LGS Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı saat gibi merak edilenler ve LGS Yerleştirme Sonuçları Sorgulama ekranına erişim adresi haberimizde...

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2018 LGS Yerleştirme sonuçları SORGULA

2018 LGS Yerleştirme sonuçları hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor. LGS Yerleştirme Sorgulama araması şu sıralar internette en çok yapılan aramaların başında geliyor. LGS Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı saat gibi merak edilenler ve LGS Yerleştirme Sonuçları Sorgulama ekranına erişim adresi haberimizde...

30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:02
2018 LGS Yerleştirme sonuçları SORGULA

2018 LGS Yerleştirme sonuçları hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor. LGS Yerleştirme Sorgulama araması şu sıralar internette en çok yapılan aramaların başında geliyor. LGS Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı saat gibi merak edilenler ve LGS Yerleştirme Sonuçları Sorgulama ekranına erişim adresi haberimizde...

TEOG isimli sınavın yerine gelen LGS (Liselere Giriş Sınavı) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmişti. LGS Yerleştirme sonuçlarını bekleyen milyonlarca öğrenci ve veli LGS Yerleştirme Sonuçlarının açıklanacağı ana kilitlendi.

öylelikle LGS sınav sonuçunuza ulaşmış olacaksınız. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçları 30 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2-13 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları iletilecek. 6-10 Ağustos'ta birinci, 13-17 Ağustos'ta ikinci, 27-31 Ağustos'ta üçüncü, 3-6 Eylül'de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül'de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak. 

LGS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.07.2018 10:15
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