2018 LGS ve PYBS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

LGS Sonuçları 22 Haziran'da Açıklanacak Milli Eğitim Bakanlığı, Liseye Giriş Sınavı sonuçlarının 22 Haziran 2018 tarihinde açıklanacağını hatırlattı. 1 Milyon Lise son sınıf öğrencisinin girdiği Liseye Giriş Sınavıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğle saatlerinde bir duyuru yayımlanmış, söz konusu sınavın soruları ve cevap anahtarı ilgili duyuruyla birlikte adayların erişimine açılmıştı.

MEB'in sosyal medya hesabı üzerinden biraz önce yaptığı duyuruda "Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavı 2 Haziran'da ilköğretim ve Ortaöğretim kurumları Bursluluk Sınavı 3 Haziran'da herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanmıştır. Liselere geçiş sınavı sonuçları 26 Haziran'da , bursluluk sınav sonuçlarıysa 18 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacaktır. Sınavlarda görev yapan başta öğretmen ve idarecilerimiz olmak üzere tüm görevlilere teşekkür eder, öğrencilerimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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