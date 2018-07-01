Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2018 LGS Tercih İşlemleri Başlıyor

2018 yılı LGS tercih işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Temmuz günü alınacak. Peki tercihler nasıl yapılacak?

banner396

2018 LGS Tercih İşlemleri Başlıyor

2018 yılı LGS tercih işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Temmuz günü alınacak. Peki tercihler nasıl yapılacak?

01 Temmuz 2018 Pazar 15:46
2018 LGS Tercih İşlemleri Başlıyor

2018 LGS tercihleri yarın başlıyor ve 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

2018 yılı Liselere Giriş için tercih işlemi, "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden yapılabileceği gibi öğrencinin mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir okuldan yapılacak. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Özel liselere kayıt işlemleri ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtları 13 Temmuz'da tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı 2018  yılı LGS tercih sürecini sabah saatlerinde başlatacak, aynı zamanda tercihlere esas kontenjan tablolarını da ilan edecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak.

Nakil tercih başvurularının ilki 6-10 Ağustos'ta, ikincisi 13-17 Ağustos'ta, üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Yatılılık başvuruları, 10-14 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak.

YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde tutularak gerçekleştirilecek.

YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELER

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleştirme iş ve işlemleri ile öğrencilerin okullara kayıtları 13 Temmuz Cuma saat 17.00'ye kadar tamamlanacak.

AÇIKÖĞRETİM ORTAOKULLARIN YERLEŞTİRMELERİ

Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları halinde, ikamet adresleri dikkate alınarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 10-14 Eylül'de yapılacak.

OKUL TERCİHİ ZORUNLU

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil, tüm öğrenciler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak.

Merkezi sınavla öğrenci alacak okul sayısı bin 373, bu okulların kontenjanı ise 126 bin 510 olarak belirlendi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Liseye Geçiş Sistemi (2018 LGS) Tercih ve Kayıt Tarihleri (Yatılılık Başvuruları Ne Zaman?)
Liseye Geçiş Sistemi (2018 LGS) Tercih ve Kayıt Tarihleri (Yatılılık Başvuruları Ne Zaman?)
LGS Birincilerinin Sayısı Belli Oldu! (O Şehirlerde 2'şer Birinci Çıktı)
LGS Birincilerinin Sayısı Belli Oldu! (O Şehirlerde 2'şer Birinci Çıktı)
LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı
LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı
2018 LGS Birincisi Hayalini Açıkladı
2018 LGS Birincisi Hayalini Açıkladı
İşte 2018 LGS Tercih Tarihi, Sınavla Öğrenci Alacak Okullar ve Kontenjanları
İşte 2018 LGS Tercih Tarihi, Sınavla Öğrenci Alacak Okullar ve Kontenjanları
MEB Duyurdu: 2018 LGS Sonuçları Açıklandı
MEB Duyurdu: 2018 LGS Sonuçları Açıklandı
MEB'den Açıklama Geldi-İşte LGS Sonuçlarının Açıklanacağı Saat (E Okul'dan LGS Sonuç Sorgulama)
MEB'den Açıklama Geldi-İşte LGS Sonuçlarının Açıklanacağı Saat (E Okul'dan LGS Sonuç Sorgulama)
Son Güncelleme: 01.07.2018 15:53
Anahtar Kelimeler:
Haber2018 LgsSon DakikaLgs Tercih
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM YKS Soru ve Cevap Anahtarını Yayımladı (TYT-AYT Soru ve Cevapları)
ÖSYM YKS Soru ve Cevap Anahtarını Yayımladı (TYT-AYT Soru ve Cevapları)
YKS 2018 Sona Erdi-YDT Sınav Soru ve Cevapları-Sorular Kolay mıydı Zor muydu?
YKS 2018 Sona Erdi-YDT Sınav Soru ve Cevapları-Sorular Kolay mıydı Zor muydu?
ÖSYM Başkanı'ndan Son Dakika TYT ve AYT Açıklaması
ÖSYM Başkanı'ndan Son Dakika TYT ve AYT Açıklaması

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim