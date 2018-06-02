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2018 LGS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? Kaç Nete Kaç Puan Gelir? (LGS Nedir?)

2018 yılı Liselere Giriş Sınavı ilk oturumu bugün gerçekleşiyor. 1 milyondan fazla öğrencinin katılımı ile gerçekleşen sınav sonrası öğrenciler ve aileleri, puan hesaplama metodunu araştırmaya başladı.

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2018 LGS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? Kaç Nete Kaç Puan Gelir? (LGS Nedir?)

2018 yılı Liselere Giriş Sınavı ilk oturumu bugün gerçekleşiyor. 1 milyondan fazla öğrencinin katılımı ile gerçekleşen sınav sonrası öğrenciler ve aileleri, puan hesaplama metodunu araştırmaya başladı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 10:43
2018 LGS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? Kaç Nete Kaç Puan Gelir? (LGS Nedir?)

Milyonlar öğrenci, liselere giriş için bugün merkezi sınava girdi.

2 Haziran günü sabah saat 09,30'da başlayan sınav için öğrencilere 135 dakika süre tanınacak. İki oturum şekilde gerçekleştirilecek olan sınav için öğrenciler, 75 dakikalık ilk aşamanın ardından 45 dakika mola verecek ve ikinci teste bu molanın ardından girecek. İkinci testin yapılması ile birlikte LGS'nin bugünkü oturumları sona erecek. 

KAÇ SORU ÇIKACAK? MOLA NASIL OLACAK?

Sınavın ilk bölümü  olan sözer bölüm saat 09.30'da başladı. Sınavın sözel bölümünde 20 Türkçe ile 10'ar tane TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru öğrencilere yönlendirildi.

Bu bölümde din dersinden muaf öğrenciler 15 dakika erken çıkacak. Musevi ve Ermeni ortaokullarında okuyan öğrenciler de kendi dinlerinden 10'ar soru yanıtlayacak. 75 dakikalık bu sürenin ardından ikinci bölüm başlamadan önce 45 dakika mola olacak. Bu mola süresinde öğrenciler sınava girdikleri binaların dışına çıkamayacak. Aileler de çocuklarını göremeyecek. Sınavın ikinci oturumu olan sayısal bölümde 20 Fen Bilimleri ile 20 Matematik olmak üzere 40 soru yer alacak. Bu oturumun da süresi 60 dakika olacak.

PUAN HESAPLAMA

LGS'ye giren öğrenciler ile ailelerinin en çok merak ettiği konulardan biri de puan hesaplama işleminin nasıl yapılacağı oldu. 

Hesaplama robotu kullanıldığında aşağıdaki şekilde puanın gerçekleştiği görülüyor:

Türkçe: 13,33 net
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 5,33 net
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 7,67 net
Yabancı Dil: 5,00 net
Matematik: 13,33 net
Fen Bilimleri: 12,33 net
LGS Puanı (MSP): 357,7440 (500 puan üzerinden )

Türkçe: 14,00 net
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 5,00 net
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 9,00 net
Yabancı Dil: 5,00 net
Matematik: 15,00 net
Fen Bilimleri: 12,00 net
LGS Puanı (MSP): 372,2690 (500 puan üzerinden )

Puan hesaplama robotu için https://lgs-puan.hesaplama.net/hesaplama.do adresini ziyaret edebilirsiniz.

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