Tercihlerin tamamlanması, yerleştirme işlemlerinin sona ermesi ve üniversitelerin açılmasıyla birlikte öğrenim hayatı boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler KYK öğrenim kredisi ve burs başvurularının başlamasını bekliyor. Yurtkur’dan kredi ve burs açıklaması bekleyen öğrenciler KYK resmi sitesini sık sık ziyaret ederek başvuruları takip ediyor. YKS ve DGS ek yerleştirmeleri ile üniversite kayıtlarının tamamlanmasından sonra Yurtkur açıklaması ile burs ve öğrenim kredisi başvuruları ile ilgili açıklamanın gelmesi öğrenciler tarafından büyük bir heyecan ile bekleniyor.

2018 KYK BURS ÜCRETİ KAÇ TL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada “Önümüzdeki eğitim döneminde burs oranlarını lisansta 500 liraya, yüksek lisansta 1000 liraya, doktorada ise 1500 liraya yükseltme kararı aldık. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin yemek yardımını da 8 liraya yükselttik.” ifadelerini kullanmıştı.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularına dair henüz net bir açıklama yapılmadı ancak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda KYK burs ve kredi başvurularının Kasım ayı içerisinde başlayacağı tahmin ediliyor.

ÖĞRENİM KREDİSİNDEN VE BURSLARDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez), Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

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